Владимир Зеленский заявил о желании вывести из тени процесс трудовой миграции

Зеленский , в ходе телефонного разговора с Саули Ниинисте, заявил о намерении украинской власти вывести процесс трудовой миграции из тени. Президент Украины объяснил своему финскому коллеге, что это будет сделано, установив определенные требования к трудоустройству украинцев в других странах.

Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по данному вопросу основана на намерении обеспечить безопасность своих граждан в связи с эпидемией коронавируса. Кроме того, установка прозрачных и четких рамок позволит украинцам легально трудоустраиваться за границей, что, в свою очередь, поможет вывести из тени процесс трудовой миграции.

Президент Украины заверил, что он очень ценит достигнутую с финской стороной договоренность относительно легальных трудовых контрактов для украинских граждан на срок более 3 месяцев, оформления полиса медстраховки и обеспечения комфортного пребывания на карантине. Кроме того, Зеленский попросил Ниинисте посодействовать в ускорении подготовки к подписанию межправительственного соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции, подготовленного украинской стороной.