Вашингтон требует от Китая 9 трлн долларов на борьбу с последствиями коронавируса

Китай должен выделить на борьбу с распространением коронавируса более 9 трлн долларов, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Трансляцию его выступления вел американский телеканал . «Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожен по сравнению с той ценой, которую из-за него заплатил весь мир. Эта чума уже обошлась в 90 тыс. жизней американцев, с марта более 36 млн американцев потеряли работу.По всему миру 300 тыс. умерших и, по нашим оценкам, может быть до 9 трлн ущерба долларов», — сказал Помпео.

Он отметил, что США выделили на борьбу с коронавирусом в мире, в том числе на разработку вакцины и гуманитарную помощь, около 10 млрд долларов, в то время как вклад Китая составил лишь 2 млрд долларов.

США обвиняют Китай в том, что он скрыл данные по коронавирусу. Вашингтон в том числе пригрозил КНР санкциями, если Пекин не предоставит полной информации о событиях, вызвавших пандемию.