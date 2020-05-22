В США превратили легкий спортивный самолет в военный беспилотник

Pipistrel Sinus Contando Estrelas / wikipedia.org

Исследовательская лаборатория ВВС США конвертировала в военный разведывательный беспилотный летательный аппарат Surveyor легкий спортивный самолет Sinus, выпускаемый словенской компанией Pipistrel. Как пишет Aviation Week, переделанный аппарат был поставлен Силам специальных операций США для проведения испытаний.

Некоторые разработчики и военные рассматривают переделку пилотируемых летательных аппаратов в беспилотные в качестве способа быстро и относительно дешево получать многоцелевые и разведывательные дроны. При этом схожесть таких дронов с пилотируемыми аппаратами в некоторых случаях может расширять возможности разведки и наблюдения.

Беспилотный аппарат Surveyor получил тепловизионную и оптико-электронные камеры, способные снимать видео высокой четкости. Кроме того, на беспилотник, способный находиться в воздухе до 30 часов, были установлены системы радиоэлектронной разведки. Конвертация самолета в беспилотника была проведена в рамках экспериментальной программы по оценке эффективности и целесообразности такой переделки.

Легкий одноместный спортивный самолет Sinus имеет в длине 6,6 метра и размах крыла 14,9 метра. Он оснащен поршневым двигателем Rotax 912 UL2 мощностью 80 лошадиных сил и способен выполнять полеты на скорости до 220 километров в час. Дальность полета самолета составляет около 1,2 тысячи километров.