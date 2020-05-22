В России подросток остался без зубов после курения электронной сигареты

В Саратовской области РФ, 17-летний подросток остался без зубов после из-за курения электронной сигареты.
Сообщается, что инцидент произошел в городе Аткарск. Взорвавшись во рту 17-летнего юноши, электронная сигарета выбила ему зубы.
Молодого человека доставили в хирургическое отделение местной больницы в тяжелом состоянии.
Медики оказали подростку помощь на месте и отправили на дальнейшее лечение в областную больницу.
Ранее сообщалось, что в Техасе 24-летний Уильям Браун погиб от взрыва электронной сигареты. Осколки вейпа разрезали ему сонную артерию.
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