В Перу мэр притворился мертвым, чтобы не попасться за нарушение карантина

Мэр одного из районов провинции Кастровиррейна на западе Перу залез в гроб и симулировал собственную смерть, чтобы не попасться за нарушение комендантского часа и других карантинных мер, введенных в стране из-за вспышки коронавируса, сообщает местная газета Comercio.

Как сообщается, в понедельник вечером глава района Тантара Хайме Роландо Урбина Торрес сидел и выпивал с приятелями, когда с проверкой явились агенты национальной полиции. Он попытался спрятаться в гробу, чтобы полицейские подумали, что он умер от коронавируса. Остальные поступили таким же образом. Позднее в СМИ появилась фотография Урбины Торреса, лежащего в открытом гробу с маской на лице.

Однако полицию провести не удалось, Урбина Торрес и его приятели были задержаны и доставлены в участок. Как отмечается, во время задержания глава района был пьян.

Ранее местные жители не раз обвиняли главу района в том, что он не воспринимает ситуацию с коронавирусом всерьез и не принимает мер для борьбы с распространением COVID-19. Как отмечает издание, по словам местных жителей, из 54 дней карантина Урбина Торрес находился в Тантаре всего 8 дней. Однако глава района отрицает эту информацию и заявляет, что покидал местность только для решения вопросов.