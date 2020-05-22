В Кривом Роге девушка разрядила всю обойму в прокурора

В Кривом Роге тяжело ранили местного прокурора Алексея Пипку в следствии серии выстрелов из травматического оружия.

По информации издания, происшествие произошло примерно в полночь в четверг, 21 мая в Саксаганском районе города неподалеку отеля «Украиночка». В это время местный прокурор Алексей Пипка праздновал там свой день рождения в компании друзей.

«К месту гуляний приехала знакомая девушка прокурора, которая и выпустила всю обойму травматического пистолета в область живота Алексея Пипки. Причина происшествия пока неизвестна», – говорится в сообщении.

Источник передает, что на данный момент главу Криворожской прокуратуры №3 Алексея Пипку доставили в городскую больницу №2. Врачи сообщают, что чиновник находится в крайне тяжелом состоянии.