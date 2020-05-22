В Киеве разоблачили очередные нелегальные казино

На территории Деснянского района города Киева сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены нелегально работающие казино (не путать с сайтами, такими как официальный сайт Чемпион Казино). Об этом сообщила пресс-служба киевской прокуратуры. Несмотря на то, что законодательство запрещает проведение азартных игр и организацию гемблинга, это не останавливает желающих заработать. В Украине помимо закона, имеется также распоряжение Кабинета министров, которое описывает способы противодействия нелегальному бизнесу.

Замаскированный бизнес

Расследование уголовных производств позволило выявить и прекратить незаконную деятельность двух подпольных развлекательных организаций. Одно из них расположено на проспекте Владимира Маяковского. Организаторы постарались максимально его замаскировать, чтобы не привлекать внимание посторонних. Со стороны улицы здание не имело входа, а посетители попадали внутрь через помещение прилегающей к нему сауны.

Несмотря на то, что 11 апреля текущего года сотрудники правоохранительных органов пресекли работу увеселительного заведения, организаторы решили поступить по-своему, поэтому на следующий день снова открыли казино. Полицейские не стали ждать и повторено провели остановку незаконной деятельности. За два дня в этом заведении было арестовано и изъято 34 единиц компьютерной техники, которая использовалась для гемблинга. В целом, оба казино содержали 49 единиц компьютерной техники при помощи которой осуществлялись все незаконные действия.

Гемблинг по звонку

В прошлом месяце полицейские раскрыли и пресекли работу еще четырех нелегальных казино, которые оказывали свои услуги в Днепровском районе. Правоохранительные органы в рамках расследования уголовного производства приняли необходимые меры, чтобы эффективно остановить работу нарушителей украинского законодательства.

Все проведенные действия были задокументированы, и четыре нелегальных заведения прекратили свои действия. Для большей конспирации, они не имели опознавательных признаков. Все желающие провести досуг с азартом, могли попасть внутрь, совершив звонок по телефону. Полицейские тщательно обыскали все помещения казино. Помимо наличия 53 единиц компьютерной техники, там также находились посетители. Граждане нарушали не только закон о запрете азартных игр, но также полностью игнорировали правила карантина и самоизоляции.