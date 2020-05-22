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Ушел из жизни легендарный советский хоккеист

На 62-м году ушел из жизни известный советский хоккеист Александр Герасимов. Александр Петрович Герасимов родился 19 марта 1959 года в Пензе.

Воспитанник Пензенской областной специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по хоккею с шайбой, начинал тренироваться у своего отца Петра Герасимова.

7-кратный чемпион СССР (1981-87). В чемпионатах СССР провёл 232 матча, забил 73 гола.

В 1986 году окончил факультет физической культуры Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского.

По окончании игровой карьеры работал тренером и начальником хоккейной СДЮШОР ЦСКА, в частности, тренировал Алексея Крутова. Скончался утром 21 мая 2020 года.

 

22 мая, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество ﻿
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