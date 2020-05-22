Ученые связали высшее образование родителей с оценками по математике у детей

Уровень образования родителей влияет на способности к математике детей значительно больше, чем рабочая память и эмоциональные расстройства. В среднем у детей людей с высшим образованием оценки по математике на 41 процент лучше. Кроме того, важным фактором для успеваемости по этому предмету является социально-экономический статус семьи. Статья опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Слабую успеваемость по математике в детстве связывают с более низким социально-экономическим статусом, худшим трудоустройством и состоянием здоровья и высоким риском возникновения депрессии во взрослой жизни по сравнению с людьми с лучшими математическими способностями. Поэтому ученых интересуют параметры, которые влияют на успехи в этом предмете.

С достижениями в учебе связывают целый ряд психических и когнитивных показателей. Во-первых, это интернализация — склонность переживать эмоции внутри себя — симптом, характерный для тревожно-депрессивных расстройств. Интернализация часто встречается у детей, ее связывают с низкой успеваемостью в учебе.

Логично предположить, что на способности к математике также влияет рабочая память — система временного хранения информации для ее обработки в процессе сложной познавательной деятельности. Несколько исследователей связали рабочую память с образованием и математическими способностями, ее назвали лучшим показателем успеваемости по сравнению с IQ.

Даниэль Эванс (Danielle Evans) и ее коллеги из Сассекского университета исследовали влияние на способности к математике ряда параметров. Для этого ученые провели дополнительный анализ результатов Лонгитюдного исследования родителей и детей графства Эйвон (Avon Longitudinal Study of Parents and Children), многолетнего наблюдения за 14 тысячами детей, которые родились в 1991-1992 году, и их родителями. Авторы нового исследования взяли для анализа следующие параметры: результаты четырех тестирований по математике (в возрасте 6-7, 10-11, 13-14 и 15-16 лет), симптомы интернализации в 11 лет, эмоциональный темперамент в три года, IQ в восемь лет и рабочую память в 10. Кроме того, учитывали биологический пол участников, социально-экономический статус их семей, уровень образования родителей и травмирующие события.

Даже слабые отличия в рабочей памяти и симптомах интернализации предсказывали изменения успеваемости по математике в 11 лет (p < 0,001), а эмоциональный темперамент не повлиял на математические способности в этом возрасте (p = 0,066). Кроме того, более высокие оценки были у мальчиков, детей с высоким IQ, а так же тех, кто жил в семье с высоким социально-экономическим статусом и чьи родители были более образованными. Последний параметр оказался самым важным: дети родителей с высшим образованием были на 41 процент успешнее детей, чьи родители окончили только школу (p < 0,001). Эффект остальных показателей был невысок — они изменяли успеваемость лишь на несколько процентов.

Затем исследователи оценили влияние тех же параметров на прогресс в оценках по математике с 6 лет до 16. Значительными оказались те же параметры, но ни один из них не влиял на успеваемость существенно — в среднем за год ученик улучшает свои уровень на 53 процента, а исследованные показатели изменяли эту величину всего на несколько процентов.