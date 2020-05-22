TikTok остается самым дорогим в мире стартапом

Оценка китайской компании ByteDance, владельца популярного сервиса коротких видео TikTok, выросла до $100–140 млн в ходе последних раундов частных инвестиций. Это означает, что ее оценочная капитализация за два года выросла на треть, а TikTok c запасом сохранила титул самого дорогого в мире стартапа.

Новая оценка выводит ByteDance в лигу таких компаний, как HSBC и IBM. По данным агентства, в начале года ByteDance присматривалась к первичному размещению. Однако сейчас недостатка финансирования у компании нет — ее поддерживают такие гиганты, как SoftBank, General Atlantic и Sequoia. ByteDance — это уже не только TikTok, а и Douyin, и новостной сервис Toutiao.

Их месячная аудитория — до 1,5 млрд активных пользователей. В прошлом году она начала тестировать новый музыкальный сервис Resso — пока что в Индии и Индонезии. Его уже называют одним из главных конкурентов Spotify и Apple Music в развивающихся странах.