Сына Джонни Деппа застукали на прогулке с возлюбленной

Вслед за своей старшей сестрой, 20-летней Лили-Роуз, на прогулку по Парижу вышел ее 18-летний брат Джек. Вчера он был замечен на улицах французской столицы вместе со своей 20-летней девушкой Камиллой Янсен. Молодые люди наслаждались солнечной погодой и о чем-то беседовали, держась за руки.

Джек Депп и Камилла Янсен

Сын Джонни Деппа и Ванессы Паради, который с каждым годом становится все больше похож на своего звездного отца, уже довольно долго встречается с Камиллой, — впервые они были замечены вместе с Лос-Анджелесе в августе прошлого года и уже тогда не скрывали чувств друг к другу. Недавно же девушка публично призналась бойфренду в любви. В день рождения Джека в начале апреля она опубликовала в инстаграме их совместное фото, на котором она нежно обнимает его за плечи.

С днем рождения, моя любовь,

— подписала кадр девушка.

В этот же день Лили-Роуз также трогательно поздравила брата с его 18-летием:

Моему малышу Джеки — 18 лет! Мой младший брат, мое сердце и моя душа, с днем рождения! Очень сильно люблю тебя.

Джек Депп

О девушке Джека Деппа известно немного. Она модель и начинающая певица и довольно активно ведет свою страницу в соцсетях. Камилла часто принимает участие в модных съемках, а несколько месяцев назад она даже появилась на обложке исландского L’Officiel. В своем микроблоге она часто публикует снимки, на которых позирует в нижнем белье или полуобнаженной.

Камилла Янсен