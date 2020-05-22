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Стивен Содерберг в карантине внезапно написал новый сценарий

Стивен Содерберг в карантине внезапно написал новый сценарий

Режиссёр, чей фильм «Зараза» стал одним из самых популярных во время пандемии, провёл свой карантин с большой пользой.

Стивен Содерберг рассказал, что в самоизоляции завершил написание сразу трёх сценариев. Одним из них, на удивление фанатам, оказался сиквел дебютной ленты постановщика «Секс, ложь и видео».

По словам Содерберга, он закончил сценарий за первые шесть-семь недель карантина. Режиссёр заявил, что идея о продолжении уже давно зародилась в его голове, поэтому он использовал подаренное пандемией время во благо.

Кроме того, Стивен Содерберг написал сценарий к адаптации романа Дэвида Левина и к одному таинственному проекту.

22 мая, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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