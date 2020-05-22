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Спецпредставитель США: Гонку вооружений начинают Россия и Китай

Гонку ядерных вооружений инициируют Россия и Китай, а не США, Франция и Великобритания, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Выступая на онлайн-конференции в Hudson Institute, Биллингсли заявил о необходимости трехсторонних переговоров с участием Вашингтона, Москвы и Пекина, подчеркнув, что такой формат «назрел давно».

Мнение о действиях РФ и Китая он высказал в ответ на вопрос о том, не считает ли он, что США, Великобритания и Франция ведут гонку вооружений, модернизируя свои ядерные силы, передает РИА «Новости».

Ранее о том, что наращивать ядерный потенциал США вынуждают РФ и Китай, заявлял американский президент Дональд Трамп.

22 мая, 2020 | Tags: | Category: Новости, Россия, США ﻿
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