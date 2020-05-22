Родину коренных американцев нашли на Байкале

Популяция людей, ставших предками коренного населения Америки, сформировалась не позднее 14 тысяч лет назад в окрестностях озера Байкал в результате длительного смешения древних сибирских и дальневосточных популяций. Статью об этом международная группа археологов и палеогенетиков опубликовала в журнале Cell.

До сих пор прародиной коренных американцев считалась северо-восточная Сибирь (в частности, бассейн Колымы), откуда они перебрались на Аляску по суше до образования Берингова пролива, разделившего Америку и Евразию около 10 тысяч лет назад.



Ученые из Германии, России, Южной Кореи и ЮАР при участии Йоханнеса Краузе (Johannes Krause) из Института мировой истории Общества Макса Планка исследовали образцы ДНК 19 людей, живших в Сибири в период от 14 до 4 тысяч лет назад. Древнейший из них — зуб, найденный в палеолитической пещере Усть-Кяхта-3 к югу от озера Байкал. В геноме обнаружились предковые компоненты, устанавливающие его родство с коренными американцами. Аналогичные компоненты имеются в геномах людей, живших на несколько тысяч лет позже в северо-восточной Сибири.

Исследователи установили, что окрестности Байкала в рассматриваемый период были контактной зоной, где перемешивались носители по меньшей мере двух геномов — древнего североевразийского (Ancient North Eurasian) и северовосточно-азиатского (Northeastern Asian). Первый ассоциируется с культурами раннего бронзового века, второй — с неолитическими.

В останках двух из 14 людей, живших в байкальском регионе около 4 с половиной тысяч лет назад, ученые обнаружили следы бактерии Yersinia pestis (чумной палочки). Эта конкретная разновидность бактерии оказалась генетически ближе всего к той, что была обнаружена у одного человека, жившего примерно в то же время на другом конце Евразии — в балтийском регионе (культура шнуровой керамики). Это указывает на существование контактов на таком огромном расстоянии уже в таком отдаленном прошлом.