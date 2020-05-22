Половина областей Украины не сможет ослабить карантин

Минздрав Украины сообщает, что всего 13 регионов нашей страны могут перейти к ослаблению карантина, так как их эпидемиологическая ситуация отвечает необходимым критериям. Таблицу готовности областей ко второму этапу смягчения карантина обнародовали на сайте министерства. Ведомство выделило три условия, при соблюдении которых местное руководство может принять решение об ослаблении карантинных ограничений: инцидентность, заполняемость коек и количество тестирований.

С учетом показателей областей по указанным критериям, смягчить карантин могут Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

Эпидемиологическая ситуация не позволяет ослабить карантин Киеву, а также Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областям.

Показатель инцидентности превысил допустимый и составляет 15,6 на 100 тыс. населения (необходимо не больше 12), загруженность коек — 36,12% (нужно менее 50%), тестирование — 44,77 на 100 тыс. населения (нужно больше 12).