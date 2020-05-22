Полина Малиновская игриво показала чем ее наградила природа

Полина Малиновская — 21-летняя инстаграм-модель родом из Беларуси. Девушка сейчас живет и работает в Италии. Ее необычная, и вместе с тем сказочно красивая внешность прославила ее на весь мир — на Instagram красотки подписаны более полутора миллиона человек. У девушки осиная талия, пышная грудь, длинные ноги, но ее изюминка — это разноцветные глаза — на ее голубой радужке есть коричневое вкрапление.

Малиновская с удовольствием пользуется всеми достоинствами, которыми ее наградила природа. Много ее снимков носят довольно откровенный характер. Так, например, красавица порадовала подписчиков фото, где позирует в суперкороткой юбке,да еще и приподнятой неизвестным партнером. Фолловеры моментально «залайкали» девушку и завалили хвалебными комментариями.