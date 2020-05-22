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Полина Малиновская игриво показала чем ее наградила природа

Полина Малиновская — 21-летняя инстаграм-модель родом из Беларуси. Девушка сейчас живет и работает в Италии. Ее необычная, и вместе с тем сказочно красивая внешность прославила ее на весь мир — на Instagram красотки подписаны более полутора миллиона человек. У девушки осиная талия, пышная грудь, длинные ноги, но ее изюминка — это разноцветные глаза — на ее голубой радужке есть коричневое вкрапление.

Малиновская с удовольствием пользуется всеми достоинствами, которыми ее наградила природа. Много ее снимков носят довольно откровенный характер. Так, например, красавица порадовала подписчиков фото, где позирует в суперкороткой юбке,да еще и приподнятой неизвестным партнером. Фолловеры моментально «залайкали» девушку и завалили хвалебными комментариями.

Полина была обречена на успешную карьеру модели. Сейчас она сотрудничает с крупной американской компанией Revolve, а на ее Instagram сейчас подписано 717 тыс. человек. Девушка регулярно радует подписчиков откровенными фото, на которых она демонстрирует завидную фигуру.

Полина обеспечивает себя сама. Она стала амбассадором компании Revolve, которая занимается продажей одежды онлайн. Неплохой доход приносит и страница в «Инстаграме».

22 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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