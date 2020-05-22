Непонятное отверстие на поверхности Марса поставило в тупик экспертов NASA

Эксперты NASA обнаружили непонятное отверстие на поверхности Марса. Дыру нашли при анализе снимков, полученных аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.

Странное отверстие находится на склонах одной из самых высоких гор Красной планеты – горы Павлина, сообщают СМИ.

Исследователи обратили внимание на необычную форму структурного образования.

Отверстие имеет диаметр около 35 метров. Вокруг него – практически идеально-ровный кратер. Ниже находится пещера с плоским дном. Специалистам, благодаря внутреннему теневому углу, удалось рассчитать ее глубину — около 28 метров.

Отверстие окружено лавой. Это экспертам дало основание утверждать, что дыра является боковым жерлом вулкана.

В NASA заявили, что находка представляет «особый интерес». Во-первых, там велика вероятность обнаружить признаки жизни, а во-вторых, такие дыры можно использовать как укрытия для космических кораблей или марсоходов, а в дальнейшем и самих астронавтов, когда они доберутся до Марса.

На сайте NASA говорится, что внутренние пещеры таких пустот относительно защищены от радиации, что делает их отличными кандидатами для поддержания жизни на Марсе. Именно к таким углублениям будут направлены космические корабли, роботы и даже межпланетные исследователи.