Немецкие ученые рассказали,кого ,чаще всего,мучают кошмары

Немецкие специалисты изучили факторы, которые могут повлиять на качество сна и привести к возникновению ночных кошмаров. В эксперименте участвовали почти 25 тысяч респондентов возрасте от 17 до 90 лет. Они заполнили множество анкет, в которых рассказали об особенностях своего ночного отдыха.

Также исследователи опросили всех участников, чтобы определить структуру личности, исходя из таких аспектов, как добросовестность, доброжелательность, открытость опыту, энергичное и разговорчивое поведение, предрасположенность к излишним переживаниям.

Было установлено, что примерно 9% участников эксперимента видят очень плохие сны хотя бы раз в неделю. Еще 18% опрошенных признались, что в детстве их постоянно мучили ночные кошмары. 27% добровольцев заявили, что многие кошмарные сны перекликаются с реальными событиями из их жизни. Оказалось, что более подвержены ночным кошмарам люди с большой предрасположенностью к излишним переживаниям.

Менее всего расстройствам сна были подвержены добровольцы, отличающиеся такими чертами характера, как доброжелательность и открытость к новому опыту. Также ученые заметили очень странную особенность — чаще всего о ночных кошмарах рассказывали женщины, кроме того, страшные сны часто снятся пожилым людям, и им сложнее всего справиться с негативными эмоциями после таких сновидений.