Нефть и рубль посыпались на новостях из Китая

Рубль возобновил падение на Московской бирже в пятницу, следуя за ценами на нефть, которые осыпались на 5% в ходе азиатских торгов.

К 12.17 доллар дорожает на 89 копеек, или 1,26%, до 71,8550 рубля, а часом ранее поднимался до отметки 72,1050, прибавляя 1,52 рубля относительно минимумов сессии в четверг.

Курс евро вновь поднялся выше 78 рублей. Сделки с расчетом «завтра» заключаются по 78,33 рубля за евро, что на 63 копейки выше уровня закрытия торгов накануне.

Фьючерсы на нефть Brent падают на 4,8%, до 34,34 доллара за баррель, WTI дешевеет на 5,6%, до 32,02 доллара за бочку.

В моменте падение котировок американской нефти достигало 9%. Распродажу спровоцировали заявления высшего руководства Китая на открывшейся в пятницу 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей, указывает вице-президент IHS Markit в Сингапуре Виктор Шум.

Представляя доклад о работе правительства, китайский премьер Ли Кэцян сообщил, что власти отказываются от цели по росту ВВП на текущий год. Изначально она составляла 6,5%, но пандемия, вероятно, уложит вторую экономику мира в рецессию с падением на 1,5%, отмечает экономист ING Ирис Панг. МВФ прогнозирует Китаю 1,5% роста при условии отсутствия второй волны коронавируса.

«То, что Китай не ставит цели по ВВП, сигнализирует, что они не уверены в восстановлении (экономики). Возникающее повышение спроса (на сырье) все еще очень хрупкое, и сегодняшнее падение цен (на нефть) — это своеобразная инъекция реальности», — говорит Шум.

Кроме того, на повестку сессии ВСНП вынесен закон о национальной безопасности для Гонконга, позволяющий Пекину ужесточить контроль над автономным регионом, который до 2047 года входит в состав КНР по принципу до 2047 «одна страна — две системы».

В Сенат США, тем временем, уже внесен законопроект о санкциях против китайских чиновников в случае нападок на демократию в Гонконге. В начале недели Сенат одобрил законопроект о запрете на биржевой листинг в США для китайских компаний, которые не проходят аудит в соответствии с американским законодательством, а Дональд Трамп выступил с резкими антикитайскими заявлениями, обвинив Пекин в некомпетентной реакции на коронавирус, которая вылилась в массовую гибель людей в мире.

Усиление противоречий между США и Китаем может задержать восстановление глобальной экономики, подтолкнуть инвесторов к защитным активам, таким как казначейские облигации США, вызвать отток капитала с развивающихся рынков и укрепление доллара, предупреждает трейдер Investec Bank в Лондоне Джулиан Риммер.

«Экономистам придется учитывать плохие двусторонние отношения в своих прогнозах на этот год и в дальнейшем, поскольку это негативно повлияет на рост, независимо от того, насколько прозрачной и циничной будет эта тактика. Рынки хотят V-образного восстановления экономики, но чем жестче будет риторика, тем более плоской будет кривая роста», — рассуждает Риммер.