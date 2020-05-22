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Лолита Милявская не сочувствует бывшему мужу

Лолита Милявская прокомментирвала новость о тяжелой травме ее бывшего мужа.По словам певицы, несколько дней назад ее знакомые рассказали о «почти фатальном исходе». Якобы Иванов попал в больницу после аварии на мотоцикле. Лолита предполагает, что новость о трагедии – спланированная пиар-акция, чтобы заработать на нее имени.

Дмитрий мог попасть в ДТП или был замешан в драке. Сам спортсмен ситуацию никак не комментирует, а его представитель сообщил журналистам, что Иванов в ближайшие недели на публике появляться не планирует из-за тренировок и работы.

В разговоре с журналистом Иванов намекнул, что подозревает причастность адвоката Лолиты  Жорина к происшествию. «…анализируя слова адвоката Жорина, который после суда заявил, что ему была дана команда идти до конца… Пока никак не сопоставляю одно с другим. Но тем не менее, должно быть какое-то человеколюбие и уважение к другому человеку… Поживем – увидим», – рассказал спортсмен корреспонденту издания.

Скандальный развод Лолиты и Дмитрия общественность обсуждает с осени прошлого года. Певица заявила, что бывший муж пытался ее отравить. Сам Иванов обвинил артистку в клевете и подал против нее новый иск.

22 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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