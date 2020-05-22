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Квартиру принца Саудовской Аравии в Нью-Йорке впервые показали

Дорогой недвижимостью в Нью-Йорке можно удивить разве что тех, кто ни разу не слышал слово «пентхаус», да и вообще не интересовался, куда поднимают людей персональные лифты. Несмотря на запредельную стоимость, эти апартаменты почти никогда не пустуют, а еще реже их занимают случайные люди, ни разу не засветившиеся на страницах Forbes. Вот и триплекс в Верхнем Вест-Сайде стоимостью около 48,5 миллиона долларов принадлежит не абы кому, а принцу Саудовской Аравии Наваф бин Султан бин Абдулазиз Аль-Сауду. Но это ненадолго, если судить по намерению хозяина продать недвижимость, и дело тут, вероятно, совсем не в деньгах. Дом принца в Нью-Йорке

Дом принца в Нью-Йорке Апартаменты принца занимают 5-й, 6-й и 7-й этажи в 31-этажном здании Trump Place. Дом принца в Нью-Йорке Свой нынешний вид квартира приобрела после слияния шести различных помещений на трех разных этажах. Дом принца в Нью-Йорке Почти из всех комнат триплекса открывается потрясающий вид на реку Гудзон. Дом принца в Нью-Йорке Интерьер наполнен дорогим итальянским мрамором Calacatta и люстрами Baccarat. Дом принца в Нью-Йорке Обеденный зал рассчитан на 18 персон. Дом принца в Нью-Йорке Всего в квартире принца 4 спальни. Дом принца в Нью-Йорке К каждой спальне примыкает своя собственная гостиная. Дом принца в Нью-Йорке В четырех ванных комнатах располагаются шесть ванн и душевых комнат. Дом принца в Нью-Йорке Не обошелся принц и без личного спортзала. Дом принца в Нью-Йорке На каждом этаже имеется по одной пуленепробиваемой комнате безопасности. Дом принца в Нью-Йорке Бильярдный стол в игровой комнате. Дом принца в Нью-Йорке Парикмахерская и спа-салон. Дом принца в Нью-Йорке Барная стойка. Дом принца в Нью-Йорке Особой гордостью квартиры является система безопасности Crestron, которая в автоматическом режиме контролирует посетителей, освещение, ТВ, джакузи и прочее. Дом принца в Нью-Йорке Сигарная комната оборудована автономной системой вентиляции. Дом принца в Нью-Йорке В апартаментах также располагаются аквариумы с морскими обитателями, суши-бар и 6-местное джакузи. Дом принца в Нью-Йорке Путем нехитрых математических вычислений можно узнать, что стоимость одного квадратного метра в апартаментах принца составляет более 15 тысяч долларов.

22 мая, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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