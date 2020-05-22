Квартиру принца Саудовской Аравии в Нью-Йорке впервые показали

Дорогой недвижимостью в Нью-Йорке можно удивить разве что тех, кто ни разу не слышал слово «пентхаус», да и вообще не интересовался, куда поднимают людей персональные лифты. Несмотря на запредельную стоимость, эти апартаменты почти никогда не пустуют, а еще реже их занимают случайные люди, ни разу не засветившиеся на страницах Forbes. Вот и триплекс в Верхнем Вест-Сайде стоимостью около 48,5 миллиона долларов принадлежит не абы кому, а принцу Саудовской Аравии Наваф бин Султан бин Абдулазиз Аль-Сауду. Но это ненадолго, если судить по намерению хозяина продать недвижимость, и дело тут, вероятно, совсем не в деньгах.

Апартаменты принца занимают 5-й, 6-й и 7-й этажи в 31-этажном здании Trump Place. Свой нынешний вид квартира приобрела после слияния шести различных помещений на трех разных этажах. Почти из всех комнат триплекса открывается потрясающий вид на реку Гудзон. Интерьер наполнен дорогим итальянским мрамором Calacatta и люстрами Baccarat. Обеденный зал рассчитан на 18 персон. Всего в квартире принца 4 спальни. К каждой спальне примыкает своя собственная гостиная. В четырех ванных комнатах располагаются шесть ванн и душевых комнат. Не обошелся принц и без личного спортзала. На каждом этаже имеется по одной пуленепробиваемой комнате безопасности. Бильярдный стол в игровой комнате. Парикмахерская и спа-салон. Барная стойка. Особой гордостью квартиры является система безопасности Crestron, которая в автоматическом режиме контролирует посетителей, освещение, ТВ, джакузи и прочее. Сигарная комната оборудована автономной системой вентиляции. В апартаментах также располагаются аквариумы с морскими обитателями, суши-бар и 6-местное джакузи. Путем нехитрых математических вычислений можно узнать, что стоимость одного квадратного метра в апартаментах принца составляет более 15 тысяч долларов.