Компания NBO выпустила сериал-триллер с Джудом Лоу в главной роли

На экраны вышел интригующий сериал с Джудом Лоу в главной роли.

«Третий день» — не только мощный триллер, но и экспериментальный проект. Создатели обещают интригующие ходы, которые еще не применяли профи из мира большого кино и голливудских сериалов. Например, фишкой одной из серий стала живая трансляция из лондонского театра, интегрированная в сюжет.

Отдельный бонус — мощный каст сплошь из знаменитых британских актеров. В главной роли Джуд Лоу — звезда сериала «Молодой папа», на втором плане Фрейя Аллан (красотка из «Ведьмака»),Кэтрин Уотерстоун (вы точно запомнили ее по «Фантастическим тварям») и Эмили Уотсон (актриса, которую вы могли последний раз заметить в «Чернобыле»).

Каждая деталь сюжета буквально пропитана саспенсом и загадочностью: главный герой Сэм при странных обстоятельствах оказывается на острове неподалеку от Британии. Сперва причудливое место напоминает идиллию: дружелюбные жители, уютные дома, необычные традиции.

Но в один прекрасный день герой обнаруживает, что пути назад с острова нет, а жители явно скрывают от него какую-то тайну. Герой оказывается в безвыходной ситуации, и из его памяти наружу вырываются тяжелые воспоминания из прошлого. Реальность ужасающим образом начинает переплетаться с вымыслом.