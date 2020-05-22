Кардиолог назвала самый вредный для сердца и сосудов алкоголь

В период пандемии особенно важно следить за своим здоровьем. О продуктах, оказывающих вредное влияние на сердечно-сосудистую систему, рассказала кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале.

Одними из самых вредных, подчеркнула специалист, являются продукты с высоким гликемическим индексом: выпечка, белый хлеб, сладости, белый рис, картофель-фри.

Вместо таких продуктов рекомендуется употреблять в пищу хлеб из муки грубого помола или содержащий отруби, овощи, бобовые, крупы и каши. Покупая макароны, следует отдавать предпочтения произведенным из твердых сортов пшеницы.

Чтобы избежать проблем с сосудами, почками, заболевания суставов, остеопороз, гипертонию, нарушение обмена кальция, следует исключить повышенное употребления соли. В сутки человеку безболезненно можно употребить лишь 6 г соли.

Также необходимо ограничить алкоголь. В небольших количествах допустимо употреблять красное вино. «Самым вредным алкоголем можно назвать пиво, кобальт, содержащийся в пене, усиливает нагрузку на сердечную мышцу. Также пиво приводит к гормональным нарушениям и варикозному расширению вен, варикоз образуется в результате насыщения крови углекислым газом», — отметила врач.

К числу вредных продуктов также относятся сосиски, полуфабрикаты и фастфуд — из-за обилия трансжиров.

Анна Кореневич также призвала крайне внимательно читать этикетки перед покупкой продуктов: популярное среди производителей из-за своей дешевизны пальмовое масло наносит серьезный вред сердечно-сосудистой системе.