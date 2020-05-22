Иностранные фонды начали эвакуацию денег из России

Ралли российского рынка акций, отыгравшего почти все мартовское падение, и взлет до исторических максимумов цен на российский госдолг — вызвали всплеск продаж со стороны иностранных инвесторов, поспешивших зафиксировать прибыль.

За неделю с 14 по 20 фонды-нерезиденты вывели из российских активов 210 млн долларов — почти вдвое больше, чем неделей ранее, сообщает в обзоре «БКС Глобал Маркетс».

Хотя индекс РТС обновил максимум с 10 марта, касаясь отметки 1243,27 пункта, а индекс RGBI, отслеживаюший цены облигаций федерального займа, обновил рекорд, поднявшись выше 157 пунктов, иностранцы предпочли продавать ралли: с точки зрения потоков неделя стала худшей за два месяца, указывает стратег БКС Вячеслав Смольянинов.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) составил порядка 160 млн долларов, а за две недели достиг 280 млн. При этом фонды, инвестирующие исключительно в Россию, которые еще в начале мая покупали, также начали избавляться от бумаг — на 80 млн долларов.

Возобновился отток капитала с рынка госдолга: нерезиденты вывели 50 млн долларов, хотя неделей ранее покупали облигации (на 20 млн долларов).

Распродажа идет на развивающихся рынках широким фронтом: за неделю фонды EM распродали акций на 1,6 млрд долларов, а облигаций — на 1,2 млрд.

«Хотя центробанки продолжают смягчать свою денежно-кредитную политику, что повышает привлекательность долговых инструментов по сравнению с акциями EM, совокупные оттоки из EM говорят о том, что интерес к облигациям невелик и может быстро выдохнуться», — говорит Смольянинов.

Покупателями на российском рынке остаются локальные инвесторы: сказывается «синдром упущенной выгоды», отмечает он: трейдеры, прозевавшие рост, пытаются запрыгнуть в последний вагон, эта стратегия может обернуться потерями. «Глобальное ралли в акциях циклических секторов, скорее всего, окажется краткосрочным», — предупреждает Смольянинов.

От суровой реальности глобальной рецессии, которая, по прогнозу МВФ, станет худшей с 1930х, рынки ограждает «денежная стена», воздвигнутая ФРС, отмечают аналитики Райффайзенбанка. За два месяца американский ЦБ увеличил баланс на 2,9 трлн долларов, заливая ликвидностью коронавирусный «пожар».

Но «история показывает, что рынки не убегут от экономической реальности и медвежий рынок будет по продолжительности сопоставим с предстоящей рецессией», предупреждает стратег BofA Нитин Саксена.

Центробанки ЮАР, Турции, Индонезии и Таиланда снижают процентные ставки, а с ними — и отдачу снизить отдачу от операций кэрри-трейд. Уровень проблемного долга развивающихся стран продолжает расти, Аргентину, вероятно, ждет официальный дефолт, если к пятнице страна не согласует с кредиторами сделку по реструктуризации задолженности на 65 млрд долларов.

«Риски, безусловно, сохраняются в большом количестве, — говорит Тру Фам, лондонский стратег ING по рынкам долга EM. — Меня по-прежнему беспокоит внешняя уязвимость развивающихся рынков, которые снова окажутся в центре внимания, если давление на валюты EM усилится».

https://www.finanz.ru/novosti/fondy/inostrannye-fondy-nachali-evakuaciyu-deneg-iz-rossiyskikh-akciy-i-gosdolga-1029226526