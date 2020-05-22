Единственный сын Светланы Моргуновой умер от коронавируса

Единственный сын 80-летней телеведущей Светланы Моргуновой Максим, у которого был обнаружен коронавирус, скончался от осложнений. Мужчине было 52 года, он до последнего скрывал болезнь от родных.

Моргунов почувствовал недомогание 10 мая. В этот же день он узнал, что тест на СОVID-19 у него положительный, но сообщать родным об этом не стал и пытался лечиться самостоятельно, принимая противомалярийные препараты.

Жена Максима с дочерью полтора месяца жили на даче. В какой-то момент супруг перестал отвечать на звонки, после чего его обнаружили мертвым в собственной квартире.

«Он болел дома, температура была от 37.5 до 39. Ничего экстраординарного, чтобы госпитализироваться. Есть тяжелобольные, мест мало в больницах», — написал в своем блоге двоюродный брат Максима Илья Свиридов.

По предварительной информации, Моргунов мог заразиться коронавирусом на работе,в музее «Коломенское». Там он контактировал с начальником, у которого ранее был обнаружен коронавирус.