Дрейк грубо оскорбил Кайли Дженнер в своей песне

Упоминание громких имен в песне прибавляет ей шансы стать заметной, но может и осложнить жизнь исполнителю. Минувшим днем 33-летний рэпер Дрейк долго извинялся перед своими знаменитыми приятелями за одну из своих неизданных работ, которая внезапно дошла до слушателей. В ней рэпер грубо оскорбляет Кайли Дженнер, ее сестру Кендалл и модель Джиджи Хадид.

Днем ранее в инстаграме Night Owl Sound прозвучал архивный рэп Дрейка, который он так и не решился выпустить официально.

Дрейк Да, я маргинал и подонок. Кайли Дженнер — это девка на стороне. У меня их 20, таких как Кайли. У меня есть и 20 чертовых Кендалл, стройных молодых моделей Vogue, и столько же Джиджи, — произнес во время той записи Дрейк.

Кайли ДженнерУчитывая его дружбу с бойфрендом Кайли, 28-летним Трэвисом Скоттом, и хорошие отношения со всей семьей Кардашьян, поклонники рэпера удивились, услышав все эти оскорбления в эфире. Дрейк поспешил прокомментировать скандал и извиниться перед теми, кого оскорбил.

Этот рэп вообще не должен был звучать. Три года назад песня как-то просочилась в музыкальный каталог, и в итоге вы ее случайно услышали. Меньше всего мне хотелось бы начинать свое утро с мысли, что я оскорбил друзей. Поэтому и говорю это сейчас, — написал он в своем инстаграм-послании.

Осенью прошлого года, когда Кайли и Трэвис взяли паузу в отношениях, ходили слухи о ее романе с Дрейком, но все эти догадки так и не были подтверждены.