Астрономы обнаружили одну из древнейших галактик

Наша Вселенная возникла примерно 13,8 миллиардов лет назад, но ее облик был далек от того, что мы наблюдаем сейчас.

В какой-то момент в ней начали формироваться первые звезды и первые галактики. И то, как именно происходили все эти удивительные процессы, до сих пор остается для астрономов большой загадкой. А разгадать ее нам, вероятно, поможет одна-единственная и весьма необычная галактика.

Она называется DLA0817g и получила в научной среде прозвище «Диск Вольфа». Это активно вращающаяся, богатая газом дисковая галактика, масса которой примерно в 72 миллиарда раз больше, чем у нашего Солнца. А благодаря колоссальному расстоянию, которое отделяет ее от Земли — 12,5 миллиардов световых лет — мы можем изучить ее в том виде, в котором она зародилась в совсем еще молодой, недавно возникшей Вселенной.

Это самая древняя из известных науке спиральных галактик, само существование которой бросает вызов многим постулатам современной астрономии.