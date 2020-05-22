Арсен Аваков рассказал, сколько времени может продлиться карантин в Украине

Украина будет выходить из карантина еще несколько месяцев.Процесс будет длиться до того времени, пока не будет изобретена вакцина, а также эффективные протоколы лечения. Более детально об этом заявил руководитель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Аваков сообщил следующее: «Украина сейчас начала выходить из ситуации с коронавирусной инфекцией. Причем делает она это весьма достойно, ведь мы все вовремя приняли правительственные меры и ввели карантин.

Кроме того, нужно поблагодарить тех, кто держит дисциплину, а также медиков. Начиная с 25 мая, будут дальнейшие послабления карантина. Кроме того, послабления также будут и с первого июня. Но, в общей сложности, мы будем выходить из карантина несколько месяцев в режиме «мягких шагов». До того времени, пока мы не будем иметь вакцину, пока не будет четкого протокола лечения, нам нужно быть очень осторожными».

Глава ведомства также добавил, что постепенно открываются пункты пропуска на границах с Европейским Союзом. В том числе, было принято решение относительно открытия шестидесяти шести пунктов пропуска на границе с Польшей, Словакией, Молдовой, а также Румынией.