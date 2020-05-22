Alibaba и Baidu вынуждают покинуть американский рынок

Сенат США единогласно принял закон,который обязует иностранные компании делать отчетность и аудит по американским законам.

Документ может ограничить присутствие на американских биржах китайских компаний, в частности, гигантов Alibaba и Baidu. Законопроект представили сенатор-республиканец Джон Кеннеди и демократ Крис ван Холлен.

Документ еще должна утвердить Палата представителей, а затем президент США. Согласно законопроекту, для листинга в США компании обязаны доказать, что они не принадлежат правительствам и не контролируются ими, либо как минимум три года подряд предоставлять документы для аудита Наблюдательному совету по ведению финансовой отчетности публичных компаний (PCAOB) США.

В противном случае им не будет разрешен листинг на американских биржах, а тем, кто уже торгуется в США, придется их покинуть. Сейчас китайские компании не следуют правилам, которые распространяются на американские компании, что повышает риски для инвесторов, указывают авторы проекта.

Китайское правительство не позволяет проводить аудит PCAOB у компаний, зарегистрированных в Китае и Гонконге. Сейчас в США обращаются акции более 150 китайских компаний стоимостью более $1,2 трлн. IPO Alibaba Group на Нью-Йоркской бирже в 2014 году стало крупнейшим в ее истории.