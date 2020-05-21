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В Израиле изобрели антикоронавирусную маску, в которой можно есть

В Израиле разработали специальную антикоронавирусную маску для посещения ресторанов и кафе. В такой маске можно есть и пить. При нажатии специального рычага, маска открывается, освобождая доступ ко рту.

Маска была изобретена компанией Avtipus Patents and Inventions, сообщает Reuters.

Вице-президент компании Асаф Гителис заявил, что маска будет открываться механическим способом с помощью дистанционного рычага, а также автоматически, когда ее владелец будет подносить ко рту столовый прибор с пищей.

Когда столовый прибор будет отдаляться от лица, маска автоматически закроется и ее владелец будет защищен от коронавируса.

Гителис утверждает, что маской удобно пользоваться во время потребления твердых блюд. А вот мороженое и соусы могут создать определенные трудности. Такие продуты часто пачкают маску.

Компания уже запатентовала свое изобретение и планирует через несколько месяцев начать ее производство. В компании заявляют, что такая антикоронавирусная маска будет стоить от 0,85 до 2,85 долларов.

Источник: Ракурс

21 мая, 2020 | Category: Израиль, Наука, Новости ﻿
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