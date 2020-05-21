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Телеканал NBO выпустил трейлер документального фильма о ЛГБТ-активистах в Чечне

На телеканале HBO вышел трейлер документального фильма об ЛГБТ-активистах в Чечне. Фильм «Добро пожаловать в Чечню» рассказывает об активистах, которые помогают жертвам преследований уехать из страны.

Режиссером картины выступил Дэвид Франс, ранее претендовавший на премию «Оскар» за фильм «Как пережить чуму». В новом фильме лица героев изменены с помощью нейросети.

В 2018 году правозащитники заявляли о вывозе из Чечни в течение года более ста человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Заявления правозащитников в Чечне называли безосновательными.

В сентябре 2019 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике нет и не будет представителей ЛГБТ.

Премьера фильма «Добро пожаловать в Чечню» запланирована на 30 июня.

21 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Общество ﻿
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