Степан Демура — у меня для России очень плохие новости

Российскую Федерацию ждет очень тяжелое время на фоне экономического падения, а также разбушевавшейся пандемии COVID-19. Однако основную опасность для страны представляет ситуация с нефтью. Если падение нефти продолжится, то Москва лишится главного источника финансирования.

Такое мнение выразил экономический эксперт Степан Демура, передает «НБН» со ссылкой на интервью Oilexp.

«У меня для Кремля очень неприятная новость: есть договоренности между Америкой и Саудовской Аравией, и они предполагают, что данные страны должны держать цену нефти в районе 20 долларов. Однако на этом фоне вперед выступает внешняя политика. Штаты используют эту ситуацию, чтобы избавиться от неуправляемого ими игрока на нефтяном рынке, то есть от РФ», — заявил он в самом начале.

После этого Демура выразил уверенность в том, что из-за ситуации с нефтью Владимир Путин будет лишен главного источника своих финансов. По мнению Демуры, именно это позволяет ему в последнее время внедрять внешнеполитические инициативы, как, например, это случилось с Донбассом.

«Чтобы наш бюджет не оказался в ситуации дефицита, цена на нефть должна быть около 42,4 доллара. Но США и саудиты будут держать цену в районе 20 долларов или даже ниже», — сообщил он в конце.

Таким образом эксперт сообщил, что для РФ настают тяжелые времена. Однако на этом фоне может разрешиться вопрос с Донбассом, поскольку властям России попросту не будет хватать средств на финансирование псевдогосударств в лице «Л/ДНР».