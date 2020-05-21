Сталлоне срочно продает свой особняк

Особняк Сильвестра Сталлоне с видом на горы и роскошной территорией на заднем дворе находится в Палм-Спрингс (Калифорния). Дом выставлен на продажу за 3,35 миллиона долларов, сообщает The Sun.

Элитная резиденция с четырьмя спальнями построена в 2008 году. Легендарный герой боевиков приобрел ее десять лет назад за 4,5 миллиона долларов. Таким образом, убыток от продажи составит более миллиона долларов.

Недвижимость площадью примерно 464 квадратных метра расположена в центре эксклюзивного частного гольф-клуба. Престиж жилья повышает наличие таких знаменитых соседей, как Ким Кардашьян, Канье Уэст, Крис Дженнер.

В просторном зале с камином и высоким потолком (почти 10 метров) достаточно свободного места для проведения мероприятий. К кухне прилегает отдельная комната, где хранится выдающаяся коллекция вин голливудского актера.На заднем дворе находится бассейн. Особый уют придает зона барбекю.