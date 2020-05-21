С 1 июня в Украине возобновится железнодорожное сообщение

В Украине с 1 июня в рамках ослабления карантинных ограничений будут возобновлены железнодорожные перевозки, в том числе, предусмотрен запуск первых железнодорожных перевозок дальнего следования. Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий. С его слов, «Укрзализныця» уже готова к возобновлению пассажирских перевозок.

«Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин предоставил время, чтобы подготовиться к приему пассажиров», — отметил Криклий. Также он добавил, что на вокзалах станции «Киев-Пассажирский» уже усилены меры безопасности, а также установлена новая система видеонаблюдения — 22 камеры с функцией распознавания лица, а с Вокзальной площади демонтированы МАФы.

Как известно, в ходе вчерашнего заседания Кабинет министров ввел с 22 мая адаптивный карантин , который продолжится сроком на один месяц. С завтрашнего дня уже ожидается возобновление работы общественного транспорта и другие карантинные ослабления. Касаемо железнодорожных перевозок, то они стартуют с третьего этапа смягчения ограничений.