«  
  »

Россия увеличила поставки оружия боевикам на востоке Украины

Нарушая всевозможные международные договоренности, Российская Федерация и далее перебрасывает на оккупированные территории Донбасса боеприпасы и танки. Есть информация,что на прошлой неделе страна-агрессор в очередной раз поставила вооружения боевикам.

В частности,  с территории России через оккупированные участки границы боевикам доставили три вагона с боеприпасами, в т.ч. для вооружения запрещенных калибров, свыше десяти танков, из них три новых, остальные после ремонта, восемь боевых бронированных машин и до тридцати автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.

Более того, российские пропагандисты стремятся оправдатьувеличение обьемов поставок оружия на временно неподконтрольные Киеву территорию в Донецкой и Луганской областях якобы «угрозой наступления» подразделений Объединенных сил в конце мая.

21 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, Политика, Россия, Украина ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  