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Появился фильм, где Шарлиз Терон играет бессмертную

«Старая гвардия» основана на одноимённом комиксе Грега Раки и Леандро Фернандеса и рассказывает о группе бессмертных солдат, которые находят ещё одну девушку, которую нельзя убить. Вместе они пытаются спастись от преследования и сохранить своё бессмертие в тайне от мира.

Кроме Шарлиз Терон в фильме также сыграли Маттиас Шонартс («Ржавчина и кость», «Курск»), Кики Лэйн («Если Бил-стрит могла бы заговорить») и Чиветель Эджиофор («Доктор Стрендж», «12 лет рабства»).

Режиссёром «Старой гвардии» выступила Джина Принс-Байтвуд («Любовь и баскетбол», «Тайная жизнь пчёл»).

21 мая, 2020 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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