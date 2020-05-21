Появился фильм, где Шарлиз Терон играет бессмертную

«Старая гвардия» основана на одноимённом комиксе Грега Раки и Леандро Фернандеса и рассказывает о группе бессмертных солдат, которые находят ещё одну девушку, которую нельзя убить. Вместе они пытаются спастись от преследования и сохранить своё бессмертие в тайне от мира.
Кроме Шарлиз Терон в фильме также сыграли Маттиас Шонартс («Ржавчина и кость», «Курск»), Кики Лэйн («Если Бил-стрит могла бы заговорить») и Чиветель Эджиофор («Доктор Стрендж», «12 лет рабства»).
Режиссёром «Старой гвардии» выступила Джина Принс-Байтвуд («Любовь и баскетбол», «Тайная жизнь пчёл»).
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