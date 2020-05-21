Порошенко прошел курс даосской медицины

Пятый президент Украины Петр Порошенко прошел курс даосской медицины, пишут журналисты сразу нескольких украинских изданий.

Оказалось, что в марте политик провел неделю в испанской клинике SHA Wellness, где прошел курс детоксикации. Журналисты утверждают, что за период отдыха он сбросил от 10 до 20 килограммов.

В лечение Порошенко входили процедуры по омоложению, курс лекций и специальных тренировок, а также программа по снижению веса, основанная на макробиотической диете (сбалансированное питание, принцип которого основан на идеях даосизма).

По информации журналистов, пятизвездочное медицинское учреждение специализируется на профилактике здоровья и старения.

Кроме того, на территории клиники располагаются сауна, турецкая баня и гидротерапевтические бассейны. Также ежедневно проводятся лекции и мастер-классы по приготовлению здоровой пищи, практикуется йога.