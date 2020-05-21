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Памела Андерсон получила работу на сайте для взрослых

Памела Андерсон опубликовала в своем аккаунте Instagram новую фотографию.
Актриса не только продемонстрировала всему миру свою прекрасную фигуру, но и похвасталась новой работай: она получила должность креативного директора сайта jasmin.com.

Данный сайт является частью портала для взрослых LiveJasmin.

В отличие от основного сайте, где пользователи общаются с красивыми девушками через веб-камеру, проект, который возглавит Андерсон позволит интернет-пользователям общаться с экспертами в разных сферах, например: мода, путешествия, отношения.
Памела Андерсон будет курировать дискуссии в области сексуальных и партнерских отношений.

«Мне нравится концепция, мне нравится идея пытаться соединить людей. Это место, где пользователи и специалисты могут говорить о чему угодно, и это прямое общение, глаза в глаза», — делится впечатлениями о новой работе актриса.

21 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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