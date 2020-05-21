Население ,которое проживает на подконтрольных боевикам территориях Востока Украины,будет принудительно обеспечено паспортами «Донецкой республики»

Главарь боевиков Денис Пушилин, который ранее запретил населению «республики» выезжать за ее пределы, еще позавчера, 19 апреля, подписал «указ» «Об особенностях идентификации физических лиц на территории Донецкой Народной Республики». Нелегитимный «документ» предусматривает обязательство для граждан, которые стали обладателями украинского паспорта после 7 апреля 2014 года и проживают на территории «республики», оформить паспорт «ДНР».

Также известно, что идентификацию будут проводить, выдавая адресную справку. Срок ее действия будет ограничен 6 месяцами. Она и раньше оформлялась тем, кто получил паспорт Украины после 7 апреля 2014 года — для его легализации в неподконтрольных Киеву районах.

Эта справка давала обладателям право оформлять пластиковую карту местных финансовых учреждений, на получение выплат и возможность обучаться в учебных заведениях, которые находятся в «ДНР».

А вот уже с 31 июля 2020 года адресная справка как документ, удостоверяющий личность, будет приниматься в случае, если в ней есть отметка о подаче документов на паспорт «ДНР» либо о невозможности таковой. То есть к моменту истечения действия справки зарегистрированный на территории Донецкой области и проживающий в «республике» человек обязан уже иметь паспорт «ДНР»