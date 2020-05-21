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На Украину надвигается рекордное похолодание

В ближайшие дни в большинстве регионов Украины установится очень холодная погода, и температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы. По сообщениям Гидрометцентра, 22 мая, в пятницу, в отдельных регионах Украины рекордно похолодает.

В ночные часы в западных, северных и восточных областях ожидается всего около 3° тепла, чуть выше температура будет на юге — от 7 до 10°. В дневные часы на западе прогнозируется не выше 12° тепла, в остальных областях будет от 12 до 15° тепла. Лишь в южных областях сохранится относительно комфортная погода — около 17°.

По-прежнему ночи будут очень холодными, влажная воздушная масса будет удерживаться над восточными, северными и западными областями. Температура начнет повышаться только на следующей неделе, не раньше 27 мая.

21 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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