Лучшие цитаты Владимира Зеленского на годовой пресс-конференции

Это прекрасно! Как говаривал мой хороший товарищ, «кто четко мыслит — тот четко излагает». А вот как мыслит и излагает Ссаныч. Цитаты со вчерашней пресс-конференции:



«Я не обіцяв, що до влади прийдуть інші люди — я обіцяв інших людей»

«В чому я бачу проблему. Розкажу вам один випадок, я про це ніколи не говорив. Скажіть будь ласка, чи є у світі хоч одна країна де в кортежі президента їздить журналіст?»

«Що я зробив? Нічого не зробив!»

«Нікому не потрібна стабільність в Україні»

«Як зробити щоб уряд був стабільним? Ніяк!»

«Потрібно просто будувати мости»

«У мене не було зустрічей з Володимиром Путіним у будь-якому форматі, зокрема й дзвінків»

«Місцеві вибори є місцеві. Люди просто обирають владу»

«У нас є новий міністр фінансів. А новий міністр фінансів працював за часів Порошенко. Він же був головою у того великого реформатора Порошенка»

«Аваков не мій близький товариш, навпаки у нього є товариші, з яким я не товаришую»

«В чому різниця між монобільшістю та фракційним? Там просто є партії і вони між собою домовляються. Це мої, ти їх не чіпаєш. Це твої, я їх не чіпаю»

«Хто я такий? Я стратегія чи випадковість?»

«Наш кормчій Валадімір Зєлєнскій змог в пятілєтку»

«Ми просто опинилися голі перед таким викликом»

«В кожній області має з’явитися маленьке медичне містечко, такий маленький космос. Щоб люди тебе поважали»

«Якщо буде народна підтримка, то я буду думати. В мене є чим думати»

«Глибину айсбергу ми знаємо з вами по різному»

«Я ніколи не працював за гроші інших країн»

«Я всім відрізняюся від Порошенка. Як політично, так і фізіологічно. Я дійсно хворію цієї країною, люблю цю країну»

«Я готовий нести будь-яку відповідальнсіть, але я не несу відповідальність за те, що йде слідство»

«Ви ж креативні, ви ж Бігус»

«Я полетів до моєї сім’ї. Моя сім’я проплатила номер в готелі»

«Сталася іранська трагедія, в якій ми теж перемогли»

«Я ще в душ ходжу, сплю і люблю дітей»

«Що стосується пана Єрмака — для мене це порожня справа»

«Як би там слідство не закінчилось — в мене є відповідь, повна»

«До критики відношусь погано»

«Вы перешли на русский язык, вы видите какие у нас права человека»

«З Угорщиною, ви знаєте, в нас багато років немає стосунків. Тому я думаю, що в нас непрості стосунки з Угорщиною. Хоч в нас й дружні стосунки»

«В Херсонщині ми домовилися з Ердоганом, він готовий там будувати велику мечеть, знайшли вже землю в Києві, чекаємо проект»

«Шарію надали голосу, а америці не надали»

«Для чого ви це говорите, ви хочете щоб люди виходили на вулиці?»

«Ми дощику радіємо не як романтиці, а тому що в нас посухи і все може посохнути, в нас пожари»

«Я нічого не боюся, бо я нічого поганого не роблю. Я впевнений у кожному своєму кроку, навіть якщо я роблю помилки»



https://v-n-zb.livejournal.com/10811892.html