Готовится экспедиция на затонувший «Титаник». Впервые за 108 лет судно будет вскрыто человеком

Впервые за 108 лет, прошедший с момента катастрофы «Титаника», человек вскроет корпус корабля, чтобы достать предметы с борта затонувшего океанского лайнера. Разрешение на доступ внутрь «Титаника» дал федеральный суд в Виргини.

Компания R.M.S. Titanic (RMST) намерена провести экспедицию, целью которой будет извлечение с «Титаника» беспроводного телеграфа Marconi и его элементов, а также ряда других предметов, представляющих историческую ценность. Авторы проекта намереваются восстановить телеграф, с которого было подано сообщение о бедствии, до работоспособного состояния. Для работы с затонувшим судном планируется использовать подводных роботов, но пока финансирование проекта, несмотря на разрешение суда, не подтверждено — на это повлияла пандемия коронавируса.