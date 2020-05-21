Бывший муж Лолиты Милявской госпитализирован с тяжелыми травмами головы

Бывший муж певицы Лолиты Милявской госпитализирован с травмами и, возможно, нуждается в помощи челюстно-лицевого или пластического хирурга.

По инсайдерской информации , фитнес-тренер Дмитрий Иванов помещен в одну из клиник Москвы, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

По словам источников , есть две версии произошедшего. Первая гласит, что Иванов попал в ДТП, вторая — что стал участником потасовки.

Сообщается, что пострадавший скрывает факт своего пребывания в клинике и не дает комментариев. Его представитель заявила журналистам, что он «с головой ушел в работу» и в ближайшие несколько недель не планирует быть на публике.

Недавно Лолита официально расторгла брак с Ивановым. Изначально артистка пыталась добиваться признания этого союза фиктивным: она настаивала, что супруг женился на ней по расчету и последствии якобы тратил ее деньги на других женщин. После расставания с певицей Иванов перестал скрывать сожительство с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой.