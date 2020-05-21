Борис Моисеев теряет память после инсульта

Борис Моисеев около 10 лет назад перенес инсульт и с тех пор практически не появляется на публике. Правду о состоянии артиста, теряющего память, рассказали его знакомые, они же опровергают слухи о том, что певца уже нет в живых.

Андрей Разин в разговоре с журналистами заявил, что «Боря жив» и добавил, что недавно виделся с музыкантом. Продюсер признает, что сейчас Борис Моисеев уже не может общаться так хорошо, как год назад. Знаменитости становится хуже, уверен композитор. Разин добавляет, что сейчас певец теряет память – он не может узнать знакомых и восстановить, что с ним происходило в прошлом.

«Физически Боре, может, и лучше, но с моральной точки зрения состояние его ухудшается», – прокомментировал журналистам продюсер группы «Ласковый май».

Артист считает, что сейчас Бориса Михайловича лучше не показывать публике, чтобы поклонники запомнили его в полном здравии.