Археологи обнаружили гробницу с множеством драгоценностей французских королей

Во Франции нашли гробницу «железного» века. В ней обнаружили останки захороненной принцессы и множество драгоценностей.

Находка была сделана экспертами из археологической исследовательской организации Inrap в Сен-Вульбе на востоке Франции. Гробница является частью погребального комплекса, который датируется первой половиной восьмого века до нашей эры.

Внутри гробницы, которая была размером почти 2,8 метра на метр, лежала женщина. На каждом ее запястье был браслет, а также пояс на бедрах. «Браслеты сделаны из стеклянных бусин синего и сине-зеленого цвета и украшены светлыми нитями, чередующимися с большими дискообразными шариками из медного сплава», — рассказывает в своем заявлении Inrap. Пояс, который, вероятно, был кожаным, имеет зажим из медного сплава. Из-за этих погребальных предметов женщина была описана как «принцесса» в некоторых сообщениях.