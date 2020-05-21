Алла Пугачева попыталась превратиться в Джулию Робертс из известного фильма красотка. Правда получилось так себе, но ее супругу идея понравилась, что он и зафиксировал на память для семьи.
В начале вынужденной изоляции, когда у многих граждан еще не иссякло желание шутить над ней, в сети смеялись, что малоподвижная домашняя жизнь обернется прибавкой в весе. 71-летняя Алла Пугачева оказалась в числе тех, кого самоизоляция пощадила. Муж Примадонны, 43-летний Максим Галкин, поделился в сети новым видео, снятым возле дома, показав свою супругу в прекрасной форме.
Улыбающаяся звезда российской эстрады шла навстречу камере под песню Oh, Pretty Woman из фильма Гэрри Маршалла «Красотка» (Pretty Woman). Параллели с героиней Джулии Робертс не заставили себя долго ждать в комментариях к видео в инстаграме Галкина.
Алла Борисовна, красотка!Алла Борисовна в шикарной форме!«Красотку» даже вдохновилась пересмотреть!Красотка!Вот уж точно, возраст — не цифры в паспорте, а состояние души,— отреагировали поклонники певицы.
Алла Пугачева
Пандемию коронавируса семья Пугачевой и Галкина пережидает в своем особняке в деревне Грязь, где их жизнь, вероятно, ничем не отличается от той, что была до режима самоизоляции. О жене и детях шоумен рассказывает в домашних видео, которыми щедро делится в инстаграме.
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми
Видео из инстаграма Максима Галкина
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