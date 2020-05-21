Алла Пугачева попыталась превратиться в Джулию Робертс

Алла Пугачева попыталась превратиться в Джулию Робертс из известного фильма красотка. Правда получилось так себе, но ее супругу идея понравилась, что он и зафиксировал на память для семьи.

В начале вынужденной изоляции, когда у многих граждан еще не иссякло желание шутить над ней, в сети смеялись, что малоподвижная домашняя жизнь обернется прибавкой в весе. 71-летняя Алла Пугачева оказалась в числе тех, кого самоизоляция пощадила. Муж Примадонны, 43-летний Максим Галкин, поделился в сети новым видео, снятым возле дома, показав свою супругу в прекрасной форме.

Улыбающаяся звезда российской эстрады шла навстречу камере под песню Oh, Pretty Woman из фильма Гэрри Маршалла «Красотка» (Pretty Woman). Параллели с героиней Джулии Робертс не заставили себя долго ждать в комментариях к видео в инстаграме Галкина.

Алла Борисовна, красотка! Алла Борисовна в шикарной форме! «Красотку» даже вдохновилась пересмотреть! Красотка! Вот уж точно, возраст — не цифры в паспорте, а состояние души, — отреагировали поклонники певицы.









Алла Пугачева

















Пандемию коронавируса семья Пугачевой и Галкина пережидает в своем особняке в деревне Грязь, где их жизнь, вероятно, ничем не отличается от той, что была до режима самоизоляции. О жене и детях шоумен рассказывает в домашних видео, которыми щедро делится в инстаграме.











Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Видео из инстаграма Максима Галкина