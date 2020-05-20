Знаменитые люди, заболевшие коронавирусом

Известные люди, которые дали положительный результат на коронавирус.

1. Британский актер Идрис Эльба заявил 16 марта, что у него положительный результат, заявив в своем посте в Твиттере, что у него нет симптомов, но он изолирует себя от других. Его местонахождение не было известно.

2. Премьер — министр Канады Джастин Трюдо будет в изоляции в течение двух недель после того, как его жена Софи, дала положительный результат на коронавирус.

3. Актер, получивший «Оскар», Том Хэнкс и его жена, актриса Рита Уилсон, оба получили положительный результат в Австралии, сказал актер в Twitter. Он сказал, что заболел, работая над фильмом.

4. Кристофер Хивью, который играл грозного бородатого Тормунда в «Игре престолов», дал положительный результат на коронавирус.

5. Бывшая девушка Бонда Ольга Куриленко, появившаяся в «Кванте милосердия» в 2008 году, 15 марта заявила, что ее «заперли дома» после положительного результата теста на коронавирус.

6. Принц Альберт из Монако дал положительный результат на коронавирус, но его здоровье «не является причиной для беспокойства», заявил его офис 19 марта.

7. Испанский оперный певец Пласидо Доминго заявил 22 марта, что у него был положительный результат на коронавирус, и он полностью изолировал свою семью.