Всемирный банк спрогнозировал обнищание 60 миллионов человек из-за пандемии

Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал серьезный кризис мировой экономики в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Порядка 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в крайней нищеты и бедности. Об этом сказал президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас.

«Нынешняя пандемия и частичная остановка экономики развитых стран могут ввергнуть в крайнюю бедность до 60 млн. человек и свести на нет многие достижения последних лет в области сокращения масштабов бедности», – пояснил Мэлпас.

Кроме того, он призвал страны-кредиторы приобщиться к инициативе «Большой двадцатки», которая объявила мораторий на выплаты долга рядом развивающихся стран. В отдельности Мэлпас пояснил, что Всемирный банк оказал помощь в борьбе с пандемией уже 100 государствам, на которые приходится 70% населения планеты.

По его словам, банк обязуется в течение 15 месяцев выделить развивающимся странам 160 млрд. долларов в виде грантов, займов и инвестиций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.