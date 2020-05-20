Во время испытания прототипа корабля Starship Илона Маска случился пожар

При испытании прототипа космического корабля Starship для межпланетных полетов, над которым работает компания SpaceX Илона Маска, произошел пожар. Прямая трансляция из Техаса велась на YouTube-канале специализированного сайта NASASpaceflight.
SpaceX проводила огневые испытания метанового двигателя Raptor в составе прототипа корабля Starship SN4, отмечает «РИА Новости». В 20:00 включился двигатель, после этого в нижней части прототипа, где установлен двигатель, начался пожар. Его удалось потушить. Предположительно возгорание произошло из-за утечки одного из компонентов топлива.
Это не первый инцидент с прототипами кораблей Starship. Например, в апреле прототип Starship SN3 лопнул при наддуве жидким азотом. Ране в феврале то же самое произошло с прототипом Starship SN1.
Разработанная SpaceX сверхтяжелая ракета-носитель Starship снабжена семью двигателями Raptor и предназначена для вывода полезной нагрузки на орбиту с возможностью последующего возвращения и запуска. Его основной задачей будут полеты на другие планеты, в первую очередь на Марс. Илон Маск заявлял, что планирует отправить миллион человек на Марс к 2050 году. Компания намерена строить для этого 100 космических кораблей Starship в год.
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