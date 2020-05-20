В США запустили первый завод в мире по производству зеленого водорода

«Если мы продолжим производить энергию так, как мы это делали, то через 50 лет нашу планету нельзя будет узнать. Мы рады находить новые способы производства зеленого топлива и распространить наши идеи по всей стране», — отметили в компании.

Энергетическая компания будет производить водород с помощью технологии плазменного нагрева — этот метод впервые разработали в НАСА. Для него применяют специальные факелы, в которых при протекании электрического тока через разрядный промежуток образуется плазма, используемая для обработки материалов.

Водород давно рассматривается в качестве перспективного технологического направления долгосрочного хранения энергии. Однако исследователи отметили свои преимущества — они могут хранить излишки в твердом материале — борогидриде натрия. Он может впитывать водород, как губка, а затем выделять его обратно.