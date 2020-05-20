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В США запустили первый завод в мире по производству зеленого водорода

В США запустили первый завод по производству зеленого водорода. В этом проекте используется метод плазменного нагрева, который придумали в НАСА.

«Если мы продолжим производить энергию так, как мы это делали, то через 50 лет нашу планету нельзя будет узнать. Мы рады находить новые способы производства зеленого топлива и распространить наши идеи по всей стране», — отметили в компании.

Энергетическая компания будет производить водород с помощью технологии плазменного нагрева — этот метод впервые разработали в НАСА. Для него применяют специальные факелы, в которых при протекании электрического тока через разрядный промежуток образуется плазма, используемая для обработки материалов.

Водород давно рассматривается в качестве перспективного технологического направления долгосрочного хранения энергии. Однако исследователи отметили свои преимущества — они могут хранить излишки в твердом материале — борогидриде натрия. Он может впитывать водород, как губка, а затем выделять его обратно.

20 мая, 2020 | Category: Наука, Новости, США ﻿
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